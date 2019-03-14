Valbuena ve Nabil Dirar yok – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Valbuena ve yok

Valbuena ve Nabil Dirar yok

Tedavisi süren ile maçında sakatlanan dünkü antrenmana da katılmadı.

İki oyuncunun, maçında oynama şansı kalmadı. Sağlık kurulu, tecrübeli ikiliyi milli aranın ardından oynanacak MKE Ankaragücü maçına yetiştirmeye çalışacak.
  1. 14.3.2019
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