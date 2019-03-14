Kanattan vuracak
Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler yan top çalışması yaptı. Futbolcular idmanda hırslarıyla dikkat çekti.
- 14.3.2019
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Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti!
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Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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Arda’ya milli davet geldi
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
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