Kanattan vuracak – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kanattan vuracak

Kanattan vuracak

Kanattan vuracak

maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler yan top çalışması yaptı. Futbolcular idmanda hırslarıyla dikkat çekti.

'de yarın 'de u ağırlayacak olan Kanarya hazırlıklarına devam etti. CAN Bartu Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ana bölümde ise yan top çalışmaları uygulandı. , Andre Ayew, , Tolgay, Eljif yapılan ortaları gol yapmaya çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı- lacivertli ekip son antrenmanını bugün yapıp kampa girecek.
  1. 14.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanattan vuracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN