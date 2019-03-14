Gününde olan kazanır – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Gününde olan kazanır

Gününde olan kazanır

Erkek voleybol takımının smaçörü İzzet Ünver, FB TV'de ile yarın oynayacakları Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasını değerlendirdi.

Ünver, "Kim günündeyse favorinin o olduğu maçlar oynuyoruz. 'de 3-2 kaybettik ama tie-break'te çok acemice kaybettik. Umarım bu kez bizim mutlu olduğumuz bir senaryo yaşarız" dedi.
  1. 14.3.2019
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