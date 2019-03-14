Baş sorumlu Comolli – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Baş sorumlu

Baş sorumlu Comolli

, 'de kötü günler geçiren sarı-lacivertli ekibin sportif direktör 'nin kurbanı olduğunu söyledi.

Unutulmaz kaleci, "Yanlış planlama ve kurgulamayla süreç bu duruma geldi. 'nin F.Bahçe camiasını çok iyi bilmemesi ana sebep. kötü değil ama takımla bütünleşemediler" dedi.
  1. 14.3.2019
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