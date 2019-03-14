Ayew onbire – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Ayew onbire

Ayew onbire

maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamayan Andre Ayew, formasını geri almaya hazırlanıyor.

'ın Dirar ve Valbuena'nın yokluğunda Ganalı'yı tekrar 11'e monte etmesi bekleniyor.

SON GOLÜ GÖZ-GÖZ'E

Ayew de idmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, 'de bu sezon 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Ayew son golünü 6 hafta önce 'ye atmıştı
  1. 14.3.2019
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