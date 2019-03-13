Fenerbahçe'de Eljif Elmas alarmı! Ersun Yanal'ın söyledikleri sonrası...
13 Mart 2019, Çarşamba
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'de alarmı! 'ın söyledikleri sonrası...

Fenerbahçe'de Eljif Elmas alarmı! Ersun Yanal'ın söyledikleri sonrası...

'den sıcak bilgi... Sarı lacivertlilerin teknik direktörü , kritik görülen ve uzun süre hazırlıkları yapılmasına rağmen istediği sonucu alamayarak 2-1 kaybedilen maçında adeta tel tel dökülen oyuncusunu terapiye aldı. O isim Başakşehir maçından sonra bunalıma giren !

Teknik Direktörü , maçındaki performansı sonrası bunalıma giren 'ı terapiye aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Genç yıldızı ile baş başa görüşen Yanal, "Yetenekli olduğun için F.Bahçe'ye geldin. Bu takımın geleceğinde yerin var. Bu maç kötü oynamış olabilirsin ama kendine inan. Henüz 19 yaşındasın. Kendini geliştirebilmek için önünde çok uzun bir süre var" dedi.

Makedon yıldız, hocasına teşekkür ederken "Sizi mahcup ettiğim için üzüldüm. Bir daha sahada böyle bir Eljif olmayacak" sözünü verdi.

Fenerbahçe ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Eljif Elmas, bu sezon 34 maçta oynadı ve 1 gol attı.

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 21:31
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