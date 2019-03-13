Fenerbahçe'de D.G Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Kadıköy Ülker Stadı'nda D.G Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, Can Bartu tesislerinde yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fener, Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 3 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı. Topal da idmanda yer aldı.
BİLETLER SATIŞTA
Kadıköy'de oynanacak bu haftaki Sivasspor maçı biletleri dün Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler için satışa sunuldu. Daha ilk günden biletlere yoğun ilgi olduğu kaydedildi. Ayrıca Öğrenci Tribünü biletleri de 20 TL'den satışa çıktı. Bugün genel alıma sunulacak biletlerin fiyatları 45 TL ile 305 TL arasında. Misafir tribünü ise 57 TL.
STAT VE MÜZE TURU SÜRÜYOR
Fenerbahçe futbol takımı otobüsü ile stat ve müze turu sürüyor. Bayrampaşa İlkokulu öğrencileri, Müze Turu etkinliği bünyesinde dün stadı ziyaret etti. Soyunma odalarını, saha içini ve müzeyi gezen öğrenciler, atmosferi yaşama fırsatı buldu.
- 13.3.2019
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