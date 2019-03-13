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13 Haziran 2019, Perşembe
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'de D.G maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de D.G Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

'in 26.haftasında Kadıköy Ülker Stadı'nda D.G 'u konuk edecek olan , tesislerinde yaptığı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fener, maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 3 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı. Topal da idmanda yer aldı.

BİLETLER SATIŞTA

Kadıköy'de oynanacak bu haftaki Sivasspor maçı biletleri dün , Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler için satışa sunuldu. Daha ilk günden biletlere yoğun ilgi olduğu kaydedildi. Ayrıca Öğrenci Tribünü biletleri de 20 TL'den satışa çıktı. Bugün genel alıma sunulacak biletlerin fiyatları 45 TL ile 305 TL arasında. Misafir tribünü ise 57 TL.


STAT VE MÜZE TURU SÜRÜYOR

futbol takımı otobüsü ile stat ve müze turu sürüyor. İlkokulu öğrencileri, Müze Turu etkinliği bünyesinde dün stadı ziyaret etti. Soyunma odalarını, saha içini ve müzeyi gezen öğrenciler, atmosferi yaşama fırsatı buldu.

  1. 13.3.2019
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