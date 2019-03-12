Volkan Demirel Avrupa'nın en kötü 15. kalecisi!

Zirvede ise 25 maçın 15'inde gol yemeyen (yüzde 85 kurtarış yüzdesi) Başakşehir'in kalecisi Mert Günok var. Mert bir zamanlar Volkan'ın yedeğiydi.

GELİŞİM TAKIMI 6'LI FİNALE KALDI



Kadın basketbol takımının 'pilot takımı' Fenerbahçe Gelişim Takımı, 2018-19 Sezonu KBBL Play-Off 2. maçında Adana BŞB'yi deplasmanda 72-61 yendi. Seriyi 2-0'la tamamlayan Gelişim Takımı, 19-24 Mart tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek 6'lı Final Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı.



KRALİÇELER'İN RAKİBİ BOTAŞ



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, BOTAŞ'ı ağırlayacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe 36 puan ve bir maç eksiğiyle 3'üncü sırada bulunuyor.



SPOR İNOVASYONU KAZANANLARI BELLİ



Türkiye'de ilk kez 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile gerçekleştirilen, sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazananlar belli oldu. Ülker Stadı'nda dereceye giren 7 start-up'ın değerlendirildiği 'Demo Day'de birincilik ödülünü BAGAJ (Uygulama ile kiralanabilen emanet ve teslimat hizmet platformu) ile Sports and Merits (Türkiye'nin En Esnek Spor Merkezi Üyeliği) projeleri kazandı.