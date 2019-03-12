Volkan Demirel Avrupa'nın en kötü 15. kalecisi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Avrupa'nın en kötü 15. kalecisi!

Volkan Demirel Avrupa'nın en kötü 15. kalecisi!

Affedildikten sonra kaleyi Harun'dan devralan , oynadığı 11 maçta %61'lik kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın 9 büyük liginin en kötü 15. kalecisi oldu.

Zirvede ise 25 maçın 15'inde gol yemeyen (yüzde 85 kurtarış yüzdesi) 'in kalecisi var. Mert bir zamanlar Volkan'ın yedeğiydi.

GELİŞİM TAKIMI 6'LI FİNALE KALDI

Kadın basketbol takımının 'pilot takımı' , 2018-19 Sezonu KBBL Play-Off 2. maçında BŞB'yi deplasmanda 72-61 yendi. Seriyi 2-0'la tamamlayan Gelişim Takımı, 19-24 Mart tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek 6'lı 'nda mücadele etmeye hak kazandı.

KRALİÇELER'İN RAKİBİ BOTAŞ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, BOTAŞ'ı ağırlayacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe 36 puan ve bir maç eksiğiyle 3'üncü sırada bulunuyor.

SPOR İNOVASYONU KAZANANLARI BELLİ

Türkiye'de ilk kez 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile gerçekleştirilen, sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazananlar belli oldu. Ülker Stadı'nda dereceye giren 7 start-up'ın değerlendirildiği 'Demo Day'de birincilik ödülünü BAGAJ (Uygulama ile kiralanabilen emanet ve teslimat hizmet platformu) ile Sports and Merits (Türkiye'nin En Esnek Spor Merkezi Üyeliği) projeleri kazandı.

  1. 12.3.2019
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