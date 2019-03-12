Volkan Demirel Avrupa'nın en kötü 15. kalecisi!
Affedildikten sonra kaleyi Harun'dan devralan Volkan Demirel, oynadığı 11 maçta %61'lik kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın 9 büyük liginin en kötü 15. kalecisi oldu.
Zirvede ise 25 maçın 15'inde gol yemeyen (yüzde 85 kurtarış yüzdesi) Başakşehir'in kalecisi Mert Günok var. Mert bir zamanlar Volkan'ın yedeğiydi.
GELİŞİM TAKIMI 6'LI FİNALE KALDI
Kadın basketbol takımının 'pilot takımı' Fenerbahçe Gelişim Takımı, 2018-19 Sezonu KBBL Play-Off 2. maçında Adana BŞB'yi deplasmanda 72-61 yendi. Seriyi 2-0'la tamamlayan Gelişim Takımı, 19-24 Mart tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek 6'lı Final Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı.
KRALİÇELER'İN RAKİBİ BOTAŞ
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, BOTAŞ'ı ağırlayacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Fenerbahçe 36 puan ve bir maç eksiğiyle 3'üncü sırada bulunuyor.
SPOR İNOVASYONU KAZANANLARI BELLİ
Türkiye'de ilk kez 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile gerçekleştirilen, sporda ilk İnovasyon Hızlandırıcısı-SPIN Accelerator programında kazananlar belli oldu. Ülker Stadı'nda dereceye giren 7 start-up'ın değerlendirildiği 'Demo Day'de birincilik ödülünü BAGAJ (Uygulama ile kiralanabilen emanet ve teslimat hizmet platformu) ile Sports and Merits (Türkiye'nin En Esnek Spor Merkezi Üyeliği) projeleri kazandı.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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