Fenerbahçe'de 'Puyol Sadık' göreve!
Kanarya'ya transfer olduğu ilk günden bu yana mücadelesiyle taraftarın gözdesi olan Sadık Çiftpınar, Başakşehir maçında formasını Serdar Aziz’e kaptırmıştı.
Ancak Serdar cezalı duruma düşünce rota yeniden Sadık'a kırıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, Roman Neustadter'i kadroda düşünmüyor. Martin Skrtel'in partneri Sadık olacak.
Sadık Çiftpınar için maç ya da antrenman fark etmiyor. 25 yaşındaki oyuncu idmanların en hırslı ismi olarak göze çarpıyor. Sadık, Sivasspor maçını kazanarak Medipol Başakşehir yenilgisiyle üzdükleri taraftarları yeniden sevindireceklerini söyledi. Başarılı futbolcu "Bu sezon kötü geçti. Gelecek sezon her şey farklı olacak" ifadelerini kullandı.
MOSES ÖNCE BANA SÖYLEMELİ
Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, Victor Moses ile ilgili konuştu. Rohr "Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda yeniden Milli Takım ile mücadele edeceğini söylüyor. Ben Milli Takımı bırakmasını istememiştim. Eğer Milli Takım'a geri dönmek istiyorsa önce bana söylemeli. Ona göre neler olacağını görüşeceğiz" dedi.
ELJIF'E CAMİADAN TAM DESTEK VAR
Başakşehir maçındaki kötü performansıyla eleştirilen Eljif Elmas devre arasında kenara alınmıştı. 19 yaşındaki oyuncunun 'Yeni Ozan Tufan' olmaması için sarı-lacivertli camia üzerine titriyor. Büyük bir yetenek olan genç oyuncunun Avrupa'yı peşinden koşturan formuna kavuşması için Ersun Yanal'dan takım arkadaşlarına kadar herkes seferber olmuş durumda.
- 12.3.2019
-
Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
-
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Fenerbahçe'de 'Puyol Sadık' göreve! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.