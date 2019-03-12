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12 Haziran 2019, Çarşamba
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'de 'Puyol Sadık' göreve!

Fenerbahçe'de 'Puyol Sadık' göreve!

Kanarya'ya transfer olduğu ilk günden bu yana mücadelesiyle taraftarın gözdesi olan , maçında formasını ’e kaptırmıştı.

Ancak Serdar cezalı duruma düşünce rota yeniden Sadık'a kırıldı. Teknik direktör , Roman Neustadter'i kadroda düşünmüyor. 'in partneri Sadık olacak.

için maç ya da antrenman fark etmiyor. 25 yaşındaki oyuncu idmanların en hırslı ismi olarak göze çarpıyor. Sadık, maçını kazanarak Medipol yenilgisiyle üzdükleri taraftarları yeniden sevindireceklerini söyledi. Başarılı futbolcu "Bu sezon kötü geçti. Gelecek sezon her şey farklı olacak" ifadelerini kullandı.


MOSES ÖNCE BANA SÖYLEMELİ

Nijerya Teknik Direktörü Gernot Rohr, ile ilgili konuştu. Rohr "Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda yeniden Milli Takım ile mücadele edeceğini söylüyor. Ben Milli Takımı bırakmasını istememiştim. Eğer Milli Takım'a geri dönmek istiyorsa önce bana söylemeli. Ona göre neler olacağını görüşeceğiz" dedi.

ELJIF'E CAMİADAN TAM DESTEK VAR

Başakşehir maçındaki kötü performansıyla eleştirilen Eljif Elmas devre arasında kenara alınmıştı. 19 yaşındaki oyuncunun 'Yeni Ozan Tufan' olmaması için sarı-lacivertli camia üzerine titriyor. Büyük bir yetenek olan genç oyuncunun Avrupa'yı peşinden koşturan formuna kavuşması için Ersun Yanal'dan takım arkadaşlarına kadar herkes seferber olmuş durumda.

  1. 12.3.2019
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