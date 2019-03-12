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12 Haziran 2019, Çarşamba
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'de alarmı!

Fenerbahçe'de Mehmet Topal alarmı!

Sağlık kurulu tedavileri süren ve Nabil Dirar’ı maçına yetiştirmek için seferber oldu.

İki oyuncunun cuma gününe kadar hazır olmaları için tüm imkanlar kullanılıyor. maçında sakatlanan Valbuena da tedavi altına alındı. Öte yandan teknik heyet, üst üste gelen adale sakatlıkları nedeniyle alarma geçti. Antrenman programı değiştirilerek sakatlık riski yüksek görülen oyuncular aktif dinlenme içeren programa dahil edildi. Sivas maçına hafif çalışma sistemiyle hazırlanılacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Demir Grup maçının biletleri bugün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler ile FB kart sahipleri ve Fenercell faturalı aboneleri için satışa çıkıyor. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 45 lira ile 305 lira arasında değişiyor. Misafir tribün bileti 57 lira. Karşılaşma Ülker Stadı'nda cuma günü 20.30'da oynanacak.

'KLİMALAR BOZULDU' İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Medipol Başakşehir maçı öncesi kamp yapılan otelde güvenlik zaafiyeti yaşandığı, klimalarının bozulduğu ve futbolcuların bu nedenle gece uyuyamadıkları iddiası yönetim tarafından yalanlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, haberlerin 'hayal ürünü olduğu iddia edildi.

NETO, LİZBON İLE ANLAŞTI

Geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, ile anlaştı. Zenit ile sözleşmesini yenilemeyen 30 yaşındaki stoperin, Portekiz devi ile 3 yıllığına el sıkıştığı bildirildi. Neto, Fenerbahçe kiralık sözleşmesini yenilememe kararı alınca Zenit'e dönmüştü.

  1. 12.3.2019
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