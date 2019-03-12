Fenerbahçe'de Mehmet Topal alarmı!
Sağlık kurulu tedavileri süren Mehmet Topal ve Nabil Dirar’ı Sivasspor maçına yetiştirmek için seferber oldu.
İki oyuncunun cuma gününe kadar hazır olmaları için tüm imkanlar kullanılıyor. Başakşehir maçında sakatlanan Valbuena da tedavi altına alındı. Öte yandan teknik heyet, üst üste gelen adale sakatlıkları nedeniyle alarma geçti. Antrenman programı değiştirilerek sakatlık riski yüksek görülen oyuncular aktif dinlenme içeren programa dahil edildi. Sivas maçına hafif çalışma sistemiyle hazırlanılacak.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Demir Grup Sivasspor maçının biletleri bugün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler ile FB kart sahipleri ve Fenercell faturalı aboneleri için satışa çıkıyor. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 45 lira ile 305 lira arasında değişiyor. Misafir tribün bileti 57 lira. Karşılaşma Ülker Stadı'nda cuma günü 20.30'da oynanacak.
'KLİMALAR BOZULDU' İDDİASI DOĞRU DEĞİL
Medipol Başakşehir maçı öncesi kamp yapılan otelde güvenlik zaafiyeti yaşandığı, klimalarının bozulduğu ve futbolcuların bu nedenle gece uyuyamadıkları iddiası yönetim tarafından yalanlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, haberlerin 'hayal ürünü olduğu iddia edildi.
NETO, LİZBON İLE ANLAŞTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı. Zenit ile sözleşmesini yenilemeyen 30 yaşındaki stoperin, Portekiz devi ile 3 yıllığına el sıkıştığı bildirildi. Neto, Fenerbahçe kiralık sözleşmesini yenilememe kararı alınca Zenit'e dönmüştü.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Fenerbahçe'de Mehmet Topal alarmı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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