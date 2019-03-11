Takımın el freni Eljif
11 Mart 2019, Pazartesi
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Takımın el freni Eljif

Takımın el freni Eljif

Yanal'ın "Para ederken satalım" dediği Eljif 11'de başladığı karşısında el freni oldu.

28 kez topla buluşan genç oyuncu 45 dakikada sadece 13 pas yaptı, hiç uzun top atamadı, orta yapamadı, kilit pas veremedi. Yanal maç sonrası, Eljif'i isim vermeden "Bazı oyuncular bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor" diyerek eleştirdi.

'BASKI KIRILMALI'
üzerlerindeki baskıyı kırmak için maçında mutlaka 3 puan almaları gerektiğini söyledi. İspanyol forvet, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın desteğiyle oynayacağız. Artık bu gidişi bir nebze de olsa azaltacak 3 puan olacaktır. Şu anda en önemli şey bu" dedi.

ADEBAYOR İDDİASI
maçı öncesi Damien Comolli ve Adebayor arasında neşeli bir sohbet gerçekleşti… Devre arasında Togolu golcüyü F.Bahçe'ye getirmek isteyen Fransız sportif direktörün sezon sonu için söz aldığı iddia edildi. Gelecek sezon 36 yaşında olacak Adebayor'un da F.Bahçe'de forma giymeye hazır olduğu bildirildi.

DIŞ SAHADA ORTADA YOK!
Ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan F.Bahçe hiç kazanamadı. Tüm sezon boyunca ise 20 deplasman maçına çıkan Fener, sadece ve Giresunspor'u yenebildi. F.Bahçe 13 deplasmanda sadece 9 gol kaydederken, G.Saray'a 2, 'a 3, Başakşehir'e 1 ve 'a 1 gol attı.

TOPBAŞI BUGÜN
Başakşehir karşılaşmasının ardından dünü izin yaparak geçiren bugün tekrar topbaşı yapacak. Sarı-lacivertli futbolcular, 'nde toplanıp ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başlayacak. Taktik çalışmalar gerçekleştirilecek.

'HEP SENİN YANINDAYIZ'
Fenerbahçe, Başakşehir'e 2-1 mağlup olurken, stattan ayrılan Başkan 'a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Koç'u bekleyen sarı-lacivertliler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Daha sonra yöneticilerle birlikte otobüsle stattan ayrılırken taraftarlar "Her zaman yanındayız, Başını öne eğme" şeklinde destekte bulundu.
  1. 11.3.2019
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