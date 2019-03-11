Takımın el freni Eljif
Yanal'ın "Para ederken satalım" dediği Eljif 11'de başladığı Başakşehir karşısında el freni oldu.
'BASKI KIRILMALI'
Soldado üzerlerindeki baskıyı kırmak için Sivas maçında mutlaka 3 puan almaları gerektiğini söyledi. İspanyol forvet, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın desteğiyle oynayacağız. Artık bu gidişi bir nebze de olsa azaltacak 3 puan olacaktır. Şu anda en önemli şey bu" dedi.
ADEBAYOR İDDİASI
Başakşehir maçı öncesi Damien Comolli ve Adebayor arasında neşeli bir sohbet gerçekleşti… Devre arasında Togolu golcüyü F.Bahçe'ye getirmek isteyen Fransız sportif direktörün sezon sonu için söz aldığı iddia edildi. Gelecek sezon 36 yaşında olacak Adebayor'un da F.Bahçe'de forma giymeye hazır olduğu bildirildi.
DIŞ SAHADA ORTADA YOK!
Ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan F.Bahçe hiç kazanamadı. Tüm sezon boyunca ise 20 deplasman maçına çıkan Fener, sadece Konya ve Giresunspor'u yenebildi. F.Bahçe 13 deplasmanda sadece 9 gol kaydederken, G.Saray'a 2, Beşiktaş'a 3, Başakşehir'e 1 ve Trabzonspor'a 1 gol attı.
TOPBAŞI BUGÜN
Başakşehir karşılaşmasının ardından dünü izin yaparak geçiren Fenerbahçe bugün tekrar topbaşı yapacak. Sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde toplanıp Sivasspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başlayacak. Taktik çalışmalar gerçekleştirilecek.
'HEP SENİN YANINDAYIZ'
Fenerbahçe, Başakşehir'e 2-1 mağlup olurken, stattan ayrılan Başkan Ali Koç'a taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Koç'u bekleyen sarı-lacivertliler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Daha sonra yöneticilerle birlikte otobüsle stattan ayrılırken taraftarlar "Her zaman yanındayız, Başını öne eğme" şeklinde destekte bulundu.
- 11.3.2019
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DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Takımın el freni Eljif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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