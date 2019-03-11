İndio ısrarı
Geçtiğimiz günlerde Matheus İndio’yu Fener’e yazan Portekiz basınından yeni iddialar geldi. Sol kanadın sezon sonu çubukluyu giyeceği kaydedildi.
- 11.3.2019
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