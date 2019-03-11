Fenerbahçe Topal'lıyor!
11 Mart 2019, Pazartesi
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Topal'lıyor!

Fenerbahçe Topal'lıyor!

’ın oynadığı maçlarda daha az gol yiyip daha çok puan alan Kanarya, ’la aynı ayarı tutturamadı.

bu sezon 'ın oynamadığı 5'inci maçı da kazanamadı… Mehmet Topal'sız Fenerbahçe'nin attığı gol 4 olurken, yediği gol sayısı ise 8'i buldu.

Topal'ın varlığında sarı-lacivertliler 1.5 puan ortalaması tutturdu, Topal'sız ise 0.5 puanda kaldı. Kanarya, 'un forma giydiği 12 karşılaşmada ise sadece 2 maç kazanabildi; 4 kez berabere kaldı. Topal'ın yerine oynayan sambacının karşısında oyunda kaldığı 69 dakikada hücuma hiç katkısı olmadı. Defansif anlamda ise 3 top kapıp, 1 top çaldı. 62 kez topla buluşup, 50 pas verdi, yüzde 88 pas yüzdesinde kaldı. Topal bu sezon toplam 30 maçta 3 gol, 2 asistle görev yaparken, Jailson 21 mücadelede 2 gol, 1 asist üretti. Mehmet, Başakşehir maçında ağrıları yüzünden oynayamamıştı.

  1. 11.3.2019
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