Fenerbahçe Topal'lıyor!

Fenerbahçe bu sezon Mehmet Topal'ın oynamadığı 5'inci maçı da kazanamadı… Mehmet Topal'sız Fenerbahçe'nin attığı gol 4 olurken, yediği gol sayısı ise 8'i buldu.

Topal'ın varlığında sarı-lacivertliler 1.5 puan ortalaması tutturdu, Topal'sız ise 0.5 puanda kaldı. Kanarya, Jailson'un forma giydiği 12 karşılaşmada ise sadece 2 maç kazanabildi; 4 kez berabere kaldı. Topal'ın yerine oynayan sambacının Başakşehir karşısında oyunda kaldığı 69 dakikada hücuma hiç katkısı olmadı. Defansif anlamda ise 3 top kapıp, 1 top çaldı. 62 kez topla buluşup, 50 pas verdi, yüzde 88 pas yüzdesinde kaldı. Topal bu sezon toplam 30 maçta 3 gol, 2 asistle görev yaparken, Jailson 21 mücadelede 2 gol, 1 asist üretti. Mehmet, Başakşehir maçında ağrıları yüzünden oynayamamıştı.