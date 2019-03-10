Truva atı Volkan
Sarı-lacivertller , yediği 2 golde de hatalı buldukları tecrübeli eldivene tepki gösterdi. Volkan’a Truva Atı’benzetmesi yapıldı
- 10.3.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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