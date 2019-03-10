Truva atı Volkan – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Truva atı Volkan

Truva atı Volkan

Sarı-lacivertller , yediği 2 golde de hatalı buldukları tecrübeli eldivene tepki gösterdi. Volkan’a Truva Atı’benzetmesi yapıldı

Kanarya'da kaleyi 'den devralan , deplasmanında iyi bir maç çıkaramadı. Yenilen 2 golde de hatası vardı. İlkinde İrfan Can Kahveci'nin sıfıra inip yaptığı ortada kalenin çok önünde kaldı. Topu ne kornere tokatladı ne de uzaklaştırdı. Robinho yakın mesafeden ağları buldu. 2. golde de açıyı kapatamayınca yenilginin baş sorumlusu oldu. Twitter'da Volkan'a tepki vardı. 37 yaşındaki eldiveni Truva Atı'na benzeten taraftarlar gelecek sezon Volkan'ı kalede görmek istemediklerini yazdılar. Volkan'ın her geçen sezon reflekslerini kaybettiğini yazan taraftarlar kalede Harun'u görmek istediklerini dile getirdiler.
  1. 10.3.2019
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