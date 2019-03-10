Göçek’e Arda tepkisi – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Göçek’e Arda tepkisi

Göçek’e Arda tepkisi

Fenerbahçeliler, 'ın 'ye yaptığı faule kart çıkmamasına tepki gösterdi.

77. dakikada Arda, Mehmet'e tabanla girmişti. VAR'dan inceleme daveti gelmedi. da bu pozisyonun ardından Arda'yı hemen oyundan aldı.

Başkan Ali Koç'a büyük ilgi vardı
Spor Toto 'de 'nin Stadı'nda Medipol ile oynadığı karşılaşmada başkan 'a ilgi yoğundu. Ev sahibi ekibin taraftarları, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile selfie çektirme yarışına girdi. Koç, Başakşehir taraftarını kırmadı. Kanarya'da başkan Koç, 90 dakika sonunda keyifsizdi. Kanarya'nın bu sezon Süper Lig'de 9. yenilgisini alması başkan Ali Koç'u bir hayli üzdü.

Serdar Sivas maçında yok
Fenerbahçe'de sınırındaydı. Tecrübeli futbolcu rakibine arkadan yaptığı hareketin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 28 yaşındaki stoper bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Serdar Aziz gelecek hafta sarı-lacivertlilerin ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar 11'deki yerine dönecek.

Devlere karşı bir Avcı klasiği
F.Bahçe'ye karşı 3 puan alan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü. Son üç sezonda F.Bahçe (3G, 3B, 2M), G.Saray (4G, 1B, 1M), (3G, 2B) ve Trabzonspor'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı hoca sadece 3 kez yenildi.

İşimizi zorlaştırıyoruz
Kanarya'nın sağ beki Mauricio İsla, Başakşehir'e yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şili'li futbolcu "İyi de oynasak kötü de oynasak yenik duruma düşüyoruz. Ardından reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Kendi işimizi kendimiz zorlaştırıyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu günleri tabii ki atlatacaktır" diye konuştu.
  1. 10.3.2019
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