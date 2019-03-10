Göçek’e Arda tepkisi
Fenerbahçeliler, Arda Turan'ın Mehmet Ekici'ye yaptığı faule kart çıkmamasına tepki gösterdi.
Başkan Ali Koç'a büyük ilgi vardı
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada başkan Ali Koç'a ilgi yoğundu. Ev sahibi ekibin taraftarları, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile selfie çektirme yarışına girdi. Koç, Başakşehir taraftarını kırmadı. Kanarya'da başkan Koç, 90 dakika sonunda keyifsizdi. Kanarya'nın bu sezon Süper Lig'de 9. yenilgisini alması başkan Ali Koç'u bir hayli üzdü.
Serdar Sivas maçında yok
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart sınırındaydı. Tecrübeli futbolcu rakibine arkadan yaptığı hareketin ardından hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 28 yaşındaki stoper bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Serdar Aziz gelecek hafta sarı-lacivertlilerin Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar 11'deki yerine dönecek.
Devlere karşı bir Avcı klasiği
F.Bahçe'ye karşı 3 puan alan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü. Son üç sezonda F.Bahçe (3G, 3B, 2M), G.Saray (4G, 1B, 1M), Beşiktaş (3G, 2B) ve Trabzonspor'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı hoca sadece 3 kez yenildi.
İşimizi zorlaştırıyoruz
Kanarya'nın sağ beki Mauricio İsla, Başakşehir'e yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Şili'li futbolcu "İyi de oynasak kötü de oynasak yenik duruma düşüyoruz. Ardından reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Kendi işimizi kendimiz zorlaştırıyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu günleri tabii ki atlatacaktır" diye konuştu.
- 10.3.2019
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DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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