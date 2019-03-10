'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
10 Mart 2019, Pazar
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları susturdu

'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu

'in 25. haftasında Medipol , Stadı'nda 'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin karşılaşmadan yenik ayrılmasının ardından Başakşehir taraftarları "Fener kümeye" tezahüratı yaptı.  Başakşehir kaptanı , el işaretiyle taraftarlarından susmalarını istedi.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan , yenilgisiyle düşme potasına kadar geriledi. 28 puanla düşme potasının hemen üzerinde yer alan sarı lacivertliler, son olarak Başakşehir karşısında hüsran yaşadı. Son 9 haftaya stresli giren Fenerbahçe'yi zor haftalar bekliyor.

Alt sıralardan kurtulmak adına Başakşehir maçına 3 puan parolasıyla çıkan sarı lacivertliler deplasmandan eli boş döndü. Mücadelenin 2-1 sona ermesiyle birlikte Başakşehir tribünlerinden "Fener kümeye" tezahüratı yapıldı. Duruma müdahale eden , tribünlere eliyle sus işareti yaptı.

Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi


  1. 10.03.2019
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