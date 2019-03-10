'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin karşılaşmadan yenik ayrılmasının ardından Başakşehir taraftarları "Fener kümeye" tezahüratı yaptı. Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, el işaretiyle taraftarlarından susmalarını istedi.
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Başakşehir yenilgisiyle düşme potasına kadar geriledi. 28 puanla düşme potasının hemen üzerinde yer alan sarı lacivertliler, son olarak Başakşehir karşısında hüsran yaşadı. Son 9 haftaya stresli giren Fenerbahçe'yi zor haftalar bekliyor.
Alt sıralardan kurtulmak adına Başakşehir maçına 3 puan parolasıyla çıkan sarı lacivertliler deplasmandan eli boş döndü. Mücadelenin 2-1 sona ermesiyle birlikte Başakşehir tribünlerinden "Fener kümeye" tezahüratı yapıldı. Duruma müdahale eden Emre Belözoğlu, tribünlere eliyle sus işareti yaptı.
- 10.03.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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