Her maç final – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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Her maç final

Her maç final

, “Bu bir ritim işi. Gerçekten ayarlarımız bozuk. ’nin istediği ayarlara döndürülmesi gerekiyor. Bir süreci yönetiyoruz” dedi

Teknik Direktörü , 'e 2-1 yenildikleri maçta, ortaya koydukları performansın karşılığını alamadıklarını söyledi. İlk yarının son anları hariç maçın tamamında hakimiyetin kendilerinde olduğunu belirten Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü: Bunu skorla birleştiremedik. Hem skor almak hem iyi oynamak oldukça zorlandığımız bir iş. Ben büyük takım teknik direktörüyüm, bu takımda oynayan oyuncular sahada olduğu her dakikadan sorumludur. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız için oldukça üzgünüz. Soyunma odasında da maçı hak ettiğimizi konuştuk. Bundan sonraki her maç final maçıdır.

TEZAHÜRATLARLA BÖLDÜLER
"Final maçı" ifadesine açıklık getiren Yanal, "Bundan sonraki maçların geri dönüşü yok. Hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Başarılı olup olmadığına basının karar vermesi gerektiğini ifade eden Yanal, "Bu bir ritim işi. Gerçekten ayarlarımız bozuk. Fenerbahçe'nin istediği ayarlara döndürülmesi gerekiyor" diye konuştu. Bu arada Başakşehirli yöneticiler, kulüp çalışanları ve bazı futbolcular, toplantı odasının önünden tezahürat yaparak geçti. Yüksek sesli tezahürat nedeniyle "Bitmesini bekleyelim, öyle devam edelim" diyen Yanal, TFF yetkilisinin uyarısı ile Başakşehirlilerin uzaklaşması üzerine devam etti.

FENERBAHÇE İKİ PENALTI BEKLEDİ
Sarı-lacivertliler maçın 62. ve 90. dakikalarında iki penaltı bekledi. İlkinde Hüseyin Göçek, Arda'nın eline gelen topun vücuttan sektiğini belirterek pozisyonun penaltı olmadığını kaydetti. 90. dakikada ise Victor Moses yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek bu pozisyonda da 'devaım' kararı verdi.
  1. 10.3.2019
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