Her maç final
Ersun Yanal, “Bu bir ritim işi. Gerçekten ayarlarımız bozuk. Fenerbahçe’nin istediği ayarlara döndürülmesi gerekiyor. Bir süreci yönetiyoruz” dedi
TEZAHÜRATLARLA BÖLDÜLER
"Final maçı" ifadesine açıklık getiren Yanal, "Bundan sonraki maçların geri dönüşü yok. Hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Başarılı olup olmadığına basının karar vermesi gerektiğini ifade eden Yanal, "Bu bir ritim işi. Gerçekten ayarlarımız bozuk. Fenerbahçe'nin istediği ayarlara döndürülmesi gerekiyor" diye konuştu. Bu arada Başakşehirli yöneticiler, kulüp çalışanları ve bazı futbolcular, toplantı odasının önünden tezahürat yaparak geçti. Yüksek sesli tezahürat nedeniyle "Bitmesini bekleyelim, öyle devam edelim" diyen Yanal, TFF yetkilisinin uyarısı ile Başakşehirlilerin uzaklaşması üzerine devam etti.
FENERBAHÇE İKİ PENALTI BEKLEDİ
Sarı-lacivertliler maçın 62. ve 90. dakikalarında iki penaltı bekledi. İlkinde Hüseyin Göçek, Arda'nın eline gelen topun vücuttan sektiğini belirterek pozisyonun penaltı olmadığını kaydetti. 90. dakikada ise Victor Moses yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek bu pozisyonda da 'devaım' kararı verdi.
- 10.3.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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