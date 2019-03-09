Fenerbahçe tribünleri karıştı
Fenerbahçeli taraftarlar arasında Medipol Başakşehir maçı öncesinde tartışma yaşandı. Taraftarlar arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti.
Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.
- 09.03.2019
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