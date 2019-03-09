Fenerbahçe tribünleri karıştı
09 Mart 2019, Cumartesi
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tribünleri karıştı

Fenerbahçe tribünleri karıştı

Fenerbahçeli taraftarlar arasında maçı öncesinde tartışma yaşandı. Taraftarlar arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti.

ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.

  1. 09.03.2019
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