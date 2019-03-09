FB TV'den bir ilk
FB TV, işitme engelliler için haber bülteni hazırladı.
Sarılacivertli kulüp, "Bir kulüp kanalında ilk kez işitme engelli vatandaşlarımız için haber bülteni yayınlanacak. FB TV'de artık her hafta, 'İşaret Diliyle Haber Bülteni' adıyla haber kuşağı olacak" dedi. Bugünkü bültenler 09.00 ve 15.40'da olacak
KADINLARLA OMUZ OMUZA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Fenerbahçe'de coşkuyla kutlandı. Yönetim, "Yaşamın tüm alanlarında, kadınlar ve erkekler olarak yan yana, kol kola, omuz omuzayız" mesajı yayınladı. Kadın voleybol takımı oyuncularına antrenmanda çiçek verildi. Kız boksörler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resepsiyonuna katıldı.
- 9.3.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
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Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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