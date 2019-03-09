FB TV'den bir ilk
09 Haziran 2019, Pazar
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TV'den bir ilk

FB TV'den bir ilk

TV, işitme engelliler için haber bülteni hazırladı.

Sarılacivertli kulüp, "Bir kulüp kanalında ilk kez işitme engelli vatandaşlarımız için haber bülteni yayınlanacak. TV'de artık her hafta, 'İşaret Diliyle Haber Bülteni' adıyla haber kuşağı olacak" dedi. Bugünkü bültenler 09.00 ve 15.40'da olacak


KADINLARLA OMUZ OMUZA

8 Mart , 'de coşkuyla kutlandı. Yönetim, "Yaşamın tüm alanlarında, kadınlar ve erkekler olarak yan yana, kol kola, omuz omuzayız" mesajı yayınladı. Kadın voleybol takımı oyuncularına antrenmanda çiçek verildi. Kız boksörler Gençlik ve 'nın resepsiyonuna katıldı.

  1. 9.3.2019
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