FB TV'den bir ilk

Sarılacivertli kulüp, "Bir kulüp kanalında ilk kez işitme engelli vatandaşlarımız için haber bülteni yayınlanacak. FB TV'de artık her hafta, 'İşaret Diliyle Haber Bülteni' adıyla haber kuşağı olacak" dedi. Bugünkü bültenler 09.00 ve 15.40'da olacak



KADINLARLA OMUZ OMUZA



8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Fenerbahçe'de coşkuyla kutlandı. Yönetim, "Yaşamın tüm alanlarında, kadınlar ve erkekler olarak yan yana, kol kola, omuz omuzayız" mesajı yayınladı. Kadın voleybol takımı oyuncularına antrenmanda çiçek verildi. Kız boksörler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resepsiyonuna katıldı.