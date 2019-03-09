Başakşehir'de Serdar Taşçı sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik mücadelede lider Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Turuncu-lacivertlilerin milli stoperi Serdar Taşçı, mücadelenin 14. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Attamah'a bıraktı.

Başakşehir'in bir diğer stoperi Epureanu da sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.