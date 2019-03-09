Başakşehir'de Serdar Taşçı sakatlandı
09 Mart 2019, Cumartesi
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'de sakatlandı

Başakşehir'de Serdar Taşçı sakatlandı

Başakşehirli futbolcu , maçının 14. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

'in 25. haftasındaki kritik mücadelede lider sahasında 'yi konuk ediyor. Turuncu-lacivertlilerin milli stoperi , mücadelenin 14. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Attamah'a bıraktı.

Başakşehir'in bir diğer stoperi Epureanu da sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

  1. 09.03.2019
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