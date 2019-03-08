Visca Fener’in golcülerini solladı
08 Mart 2019, Cuma
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Visca Fener’in golcülerini solladı

Visca Fener’in golcülerini solladı

’in başarılı futbolcusu , ligde attığı 10 golle ’nin forvetleri Slimani, Frey ve ’yu geride bıraktı. Bu üç futbolcu toplam 6 gol kaydedebildi.

'in başarılı futbolcusu , ligde attığı 10 golle 'nin forvetleri Slimani, Frey ve 'yu geride bıraktı. Bu üç futbolcu toplam 6 gol kaydedebildi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto 'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk adına yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kötü günler geçiren Fenerbahçe ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetini Başakşehir'den alacağı 3 puanla taçlandırmak istiyor.

Visca golcüleri solladı
Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 11 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi unvanını elinde bulunduran turuncu-lacivertli takım, rakip ağları da 38 defa sarstı. ekibinin en fazla skor üreten ismi olarak ise Edin Visca ön plana çıkıyor. Başakşehir'in ligde oynadığı tüm mücadelelerde görev alan Boşnak futbolcu, takımına 10 gol, 12 asistlik katkı sağladı. Takımın en golcüsü, ligin de asist kralı konumunda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe karşısında da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın en büyük kozu olacak. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Visca, bu performansla Fenerbahçe'nin golcülerini de geride bıraktı. Kanarya'nın forvetleri; Slimani 15 maçta 1 gol, Frey 12 maçta 3 gol, Soldado da 13 maçta 2 gol attı. Bu üç futbolcu, 'ın takımının ligde toplamda attığı 29 golün sadece 6'sına adlarını yazdırabildi.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 11:08
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