"Titizlikle çalışıyoruz"
08 Mart 2019, Cuma
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"Titizlikle çalışıyoruz"

"Titizlikle çalışıyoruz"

Başkanı, kulüp dergisindeki yazısında transfer, seçimi, hakem hataları ve destek kampanyası ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Yeni oyuncular katacağız
takımımızın gelecek sezonki yapılanması için çalışmalarımız sürüyor. Özellikle takviye yapacağımız bölgelerde, kadromuza yeni oyuncuları katabilmek amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. Camiamıza tarihin en zorlu finansal sürecini yaşatan maddi durumlara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir yoğunlukla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Takımın direnci yükseldi
Art arda oynadığımız ve Rizespor mücadelelerinde futbol A takımımız geri düşmesine rağmen, vazgeçmeyerek geri dönmesini bildi. Takımımızın ikinci devre ile beraber artan performansı ve istatistiklere de yansıyan daha ofansif, dirençli ve mücadeleci futbolu bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Ligin kalan haftalarında hedefimiz, arzulu oyunu devam ettirip, bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır."

Hataların nedeni yapısal
Takımımız özellikle sezonun ikinci yarısında sistematik olarak maçların sonucuna etki eden yanlış hakem kararlarına maruz bırakıldı. olarak bizim bakış açımız kesinlikle şahıslar odaklı değildir. Türk futbolunun yönetim sistemi içerisinde önemli noktalardaki yanlış uygulamalar, bazı lobilerin etkileri çeşitli sorunlarla birlikte adaletsiz ve adil olmayan kararlara yol açmakta, güveni zedelemektedir."

TFF daha özerk olmalı
'nun kulüp kontenjanlarıyla oluşturulan yönetim kurulları tarafından yönetilmesi bugünkü sağlıksız ortamın oluşmasının en büyük nedenlerinden birisidir. Yapısal olarak daha özerk, hiçbir kulübün yönetimine ve lobisine bağlı olmayan bir değişimi gerçekleştiremediğimiz takdirde marka değerinin korunması ve yükseltilmesinden bahsetmemiz mümkün olmayacaktır."

Kampanya son çaremiz
gerçekleştirdiğimiz mali gelişmeleri olumlu karşılasa da geçmiş sezonlardaki denk hesap açığı olası bir yaptırımdan kurtulmamızın önünde engel teşkil etmektedir. Bu denk hesap açığını telafi edecek tek imkan önümüzdeki günlerde başlatacağımız destek kampanyamızın başarısıdır. Kampanya şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmamız için de bize daha geniş bir hareket imkanı yaratacaktır."
  1. 8.3.2019
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