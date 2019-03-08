Öfkeyle kalktı, zararlı çıktı! – Fotomaç – 08 Mart 2019
08 Mart 2019, Cuma
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Öfkeyle kalktı, zararlı çıktı!

Öfkeyle kalktı, zararlı çıktı!

'ın takımda düşünmediği Slimani için Cezayir'in La Gazette of Fennec Gazetesi çarpıcı bilgiler verdi.

Yönetimi'nin devre arasında, "Bavulunu topla" dediği Slimani'nin sinirlendiği ve 'e gitmektek vazgeçtiği belirtildi. Haberde Slimani'nin Betis'e gitmediği için pişman olduğu ve sezon sonuna kadar bir daha Fenerbahçe forması giyemeyeceği kaydedildi.

PERSİE'YE BAK SEN!
Sarı-lacivertli formayı giydiği 2.5 sezonda beklentilerin altında kalan Robin van Persie, ülkesinde şov yapıyor. Feyenoord ile bu sezon çıktığı 25 maçta 16 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Hollandalı futbolcu, son olarak takımının Emmen'i yendiği maçta hat-trick yapmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, taraftarların yaptığı değerlendirmede, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

GÜNDEMDEKİ ADAM BENZİA
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Benzia, ikinci yarı öncesi kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe'de idmanlarına tek başına yapan Cezayirli futbolcu, ülkesinde de haber oldu DZ Football, sezon sonuna kadar kulübü Lille'e dönmeyen olan Benzia'nın çalışmalarını tek başına gerçekleştirdiğini yazdı.
  1. 8.3.2019
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