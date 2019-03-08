Öfkeyle kalktı, zararlı çıktı!
Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Slimani için Cezayir'in La Gazette of Fennec Gazetesi çarpıcı bilgiler verdi.
PERSİE'YE BAK SEN!
Sarı-lacivertli formayı giydiği 2.5 sezonda beklentilerin altında kalan Robin van Persie, ülkesinde şov yapıyor. Feyenoord ile bu sezon çıktığı 25 maçta 16 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Hollandalı futbolcu, son olarak takımının Emmen'i yendiği maçta hat-trick yapmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, taraftarların yaptığı değerlendirmede, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.
GÜNDEMDEKİ ADAM BENZİA
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Benzia, ikinci yarı öncesi kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe'de idmanlarına tek başına yapan Cezayirli futbolcu, ülkesinde de haber oldu DZ Football, sezon sonuna kadar kulübü Lille'e dönmeyen olan Benzia'nın çalışmalarını tek başına gerçekleştirdiğini yazdı.
- 8.3.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Öfkeyle kalktı, zararlı çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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