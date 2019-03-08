İsmail Kartal göreve hazır
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan İsmail Kartal'dan mesaj var...
AZİZ YILDIRIM'A PARA CEZASI
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tarafından açılan dava sonuçlandı. İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmazken, Yıldırım 'Alenen hakaret' suçundan verilen 87 gün hapis cezası 3 bin 480 TL para cezasına çevrildi.
- 8.3.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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