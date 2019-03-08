İsmail Kartal göreve hazır – Fotomaç – 08 Mart 2019
08 Mart 2019, Cuma
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göreve hazır

İsmail Kartal göreve hazır

'de ile 'ın yardımcılığını yapan 'dan mesaj var...

En son Ankaragücü'nü çalıştıran Kartal, "Yanal ile beraber çalışır mısınız?" soruna net bir cevap verdi. Tecrübeli hoca, "F.Bahçe hayatımızın geçtiği yer. F.Bahçe için bir görev verilirse, her zaman yaparız" dedi.

AZİZ YILDIRIM'A PARA CEZASI
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı 'a gazeteci tarafından açılan dava sonuçlandı. Anadolu 37. 'nde görülen davaya taraflar katılmazken, Yıldırım 'Alenen hakaret' suçundan verilen 87 gün hapis cezası 3 bin 480 TL para cezasına çevrildi.
  1. 8.3.2019
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