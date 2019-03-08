Gica Becali’den büyük itiraf – Fotomaç – 08 Mart 2019
08 Mart 2019, Cuma
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’den büyük itiraf

Gica Becali’den büyük itiraf

“Hagi’nin G.Saray’dan parasını alamadığı dönemde F.Bahçe’ye gittim ve “Onu almak ister misiniz” dedim.

GALATASARAY'IN unutulmazları arasında yer alan Hagi için dün flaş bir itiraf vardı. Rumen futbolcunun menajeri , o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Galatasaray'dan para alamadığı dönemde Hagi için Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüm. Başkan Aziz Yıldırım'a gittim ve 'Bomba patlatmak ister misiniz?' dedim. Ama Aziz Yıldırım, çeşitli nedenlerle Hagi transferine pek sıcak bakmadı. Sonra gidip Fatih Tarim'e Hagi'nin alacağının ödenmemesi durumunda kulüpten ayrılacağını söyledim. Çünkü sözleşmesinde bu hak vardı. Fatih Terim de herkesi aradı. Ertesi gün para geldi. Böylece bu iş sora ermiş oldu."
  1. 8.3.2019
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