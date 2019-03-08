Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği
Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı.
Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.
Her zaman— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 Mart 2019
Her yerde
En Büyük Fener!
???? pic.twitter.com/Rfd0ktLDjH
- 08.03.2019
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DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
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maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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