Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği
08 Mart 2019, Cuma
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'ye maçı öncesi taraftar desteği

Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

'de yarın 'e konuk olacak 'ye karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.

'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı.

Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.

  1. 08.03.2019
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