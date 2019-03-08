Fenerbahçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
Fenerbahçe Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen "Tarihe İz Bırakan Fenerbahçe Kadınları" organizasyonunda, eski sporculara plaket verildi.
Sarı-lacivertli kulüpte 1954 yılında voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden Ayten Salih ile Fenerbahçe formasıyla 1954-1961 yılları arasında üst üste şampiyonluklar kazanan basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları için düzenlenen etkinlik, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Organizasyona Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Ali Koç, genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Fethi Pekin, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, HeForShe hareketini temsilen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Direktör Vekili Zeliha Ünaldı, eski ve yeni sporcular ile branş temsilcileri katıldı.
Ali Koç'un da bir konuşma yaptığı organizasyonda, Fenerbahçe'nin eski sporcuları Hatice Mahiru Akdağ, Nazmiye Kor, Ayla Keskin, Ayten Salih Berkalp, Bercis Türkoğlu, Deniz Gürfırat, Eser Berktan, Güneş Çapa, İnci Önen ve Seta Yağcıoğlu'na plaket takdim edildi.
- 08.03.2019
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