Fenerbahçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
08 Mart 2019, Cuma
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'den 8 Mart kutlaması

Fenerbahçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Kulübü tarafından 8 Mart 'nde düzenlenen "Tarihe İz Bırakan Fenerbahçe Kadınları" organizasyonunda, eski sporculara plaket verildi.

Sarı-lacivertli kulüpte 1954 yılında voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden ile formasıyla 1954-1961 yılları arasında üst üste şampiyonluklar kazanan basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları için düzenlenen etkinlik, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Organizasyona Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı , kulüp başkanı , genel sekreter Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Danabaş, Fethi Pekin, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, HeForShe hareketini temsilen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Direktör Vekili Zeliha Ünaldı, eski ve yeni sporcular ile branş temsilcileri katıldı.

Ali Koç'un da bir konuşma yaptığı organizasyonda, Fenerbahçe'nin eski sporcuları Hatice Mahiru Akdağ, Nazmiye Kor, Ayla Keskin, Ayten Salih Berkalp, Bercis Türkoğlu, Deniz Gürfırat, Eser Berktan, Güneş Çapa, İnci Önen ve Seta Yağcıoğlu'na plaket takdim edildi.

  1. 08.03.2019
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