Fenerbahçe'de 5. yıldız operasyonu
Fenerbahçe, 1959’dan önceki 9 şampiyonluk için mücadelesini sürdürüyor, 5 yıldızı takan ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.
Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen ve gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündemin diğer maddesi ise 9 şampiyonluk...
1959 yılından önceki Milli Küme'de ve Türkiye Futbol Birinciliği'nde elde ettiği 9 şampiyonluğun da geçerli sayılması izin federasyona başvuran sarı-lacivertliler, hukuki süreci başlattı. Yönetici Metin Sipahioğlu'nun gündeme getirdiği konunun ardından takipçi olan Fenerbahçe, şampiyonluk sayısının 28'e çıkması halinde 5 yıldızı takan ilk Türk takımı ünvanını eline alacak. Bu arada yönetim, Fenerbahçe'nin şampiyonluk elde ettiği liglerin yerel olduğu iddialarına da, "Ligler o dönemde de FIFA onaylı federasyon tarafından düzenleniyordu" yanıtını veriyor.
- 8.3.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Fenerbahçe'de 5. yıldız operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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