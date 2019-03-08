Fenerbahçe Beko İspanya’da yıkıldı
08 Mart 2019, Cuma
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Beko ’da yıkıldı

Fenerbahçe Beko İspanya’da yıkıldı

’nde ’e konuk olan Kanarya, 4’üncü yenilgisini alarak liderlik koltuğunu tehlikeye attı.

'ndeki 25. hafta mücadelesinde 'e konuk olan lider Beko, güçlü rakibine yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu: 86-101. Başa baş geçen karşılaşmanın ilk çeyreği 27-25 temsilcinin üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte de çekişme vardı ve Real Madrid soyunma odasına 52-45 galip girdi. Fenerbahçe, ikinci yarıya tutuk başladı ve 25-16'lık seri yakalayan rakibi karşısında final periyoduna 77-61 mağlup girdi. Son çeyrekte müthiş bir mücadele ortaya koyan sarı-lacivertliler, periyodu 25-24 kazanmalarına rağmen parkeden 101-86 mağlup ayrıldılar. Bu sezon 4'üncü yenilgisini alan Kanarya, haftayı zirvede bitirmeyi garantiledi.
  1. 8.3.2019
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