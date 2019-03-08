Binali Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye ziyaret
08 Mart 2019, Cuma
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’dan ’ye ziyaret

Binali Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye ziyaret

ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Kulübü’nü ziyaret etti.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kulüp çalışanları ve Başkanı 'la görüşen Yıldırım, hatıra defterine, "Bugün renklerini kurulduğu semt olan 'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübü'müzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir" diye yazdı.
  1. 8.3.2019
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