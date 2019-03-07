Şampiyonun hedefi büyük
Avrupa Kros Şampiyonası'nda son 3 bin 500 metreyi tek ayakkabı ile tamamlayıp zirveye çıkan Fenerbahçeli Emine Akbingöl, yeni hedefini belirledi.
12. ADAMA MESAJ
Fenerbahçe formasıyla 3 sezon mücadele eden Emmanuel Emenike, taraftarlara mesaj gönderdi. Sosyal medyadan video yayınlayan Nijeryalı futbolcu, 14 Nisan'daki Galatasaray derbisiyle ilgili Türkçe şu ifadeleri kullandı: "Kadıköy'e garanti geliyorum. Haydi Fener."
YOK BÖYLE TRANSFER!
Sarı-lacivertlilerin 12 milyon euro bedelle Al Ahly'ye sattığı Josef, ilginç bir transfer anlaşması yaptı. Brezilyalı, tedavi için gittiği ülkesinde Vasco da Gama ile kiralık sözleşme imzaladı. Tedavi sürecinde bu takımla yalnızca idmanlara çıkacak olan Sambacı, sakatlığının geçmesinin ardından Al Ahly'ye dönecek.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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