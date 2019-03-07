Şampiyonun hedefi büyük – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Şampiyonun hedefi büyük

Şampiyonun hedefi büyük

Şampiyonun hedefi büyük

Avrupa Kros Şampiyonası'nda son 3 bin 500 metreyi tek ayakkabı ile tamamlayıp zirveye çıkan Fenerbahçeli Emine Akbingöl, yeni hedefini belirledi.

Koşuda yaşadığı talihsizlikle sözlerine başlayan milli atlet, "Zor oldu ama şampiyonluğu elde ettim. Yeni hedefim temmuz ayındaki Avrupa şampiyonası" diye konuştu.

12. ADAMA MESAJ
Fenerbahçe formasıyla 3 sezon mücadele eden , taraftarlara mesaj gönderdi. Sosyal medyadan video yayınlayan Nijeryalı futbolcu, 14 Nisan'daki derbisiyle ilgili Türkçe şu ifadeleri kullandı: "'e garanti geliyorum. Haydi Fener."

YOK BÖYLE TRANSFER!
Sarı-lacivertlilerin 12 milyon euro bedelle 'ye sattığı Josef, ilginç bir transfer anlaşması yaptı. Brezilyalı, tedavi için gittiği ülkesinde Vasco da Gama ile kiralık sözleşme imzaladı. Tedavi sürecinde bu takımla yalnızca idmanlara çıkacak olan Sambacı, sakatlığının geçmesinin ardından Al Ahly'ye dönecek.
  1. 7.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonun hedefi büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN