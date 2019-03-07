Potada dev randevu! – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Potada dev randevu!

Potada dev randevu!

Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, bugün zorlu bir maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, 25. haftada İspanyol devi 'e konuk olacak. Wizink Center'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak.

Obradovic'in öğrencileri, 24 maçta 21 galibiyet alırken, Madrid ise 24 karşılaşmada 18 kez salondan zaferle ayrıldı.

Diğer temsilcimiz ise 20.15'te Panathinaikos'u ağırlayacak.

  1. 7.3.2019
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