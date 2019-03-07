Potada dev randevu!
Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, bugün zorlu bir maça çıkacak.
Sarı-lacivertliler, 25. haftada İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak. Wizink Center'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak.
Obradovic'in öğrencileri, 24 maçta 21 galibiyet alırken, Madrid ise 24 karşılaşmada 18 kez salondan zaferle ayrıldı.
Diğer temsilcimiz Darüşşafaka ise 20.15'te Panathinaikos'u ağırlayacak.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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