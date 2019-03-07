Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu. Medipol Başakşehir - Fenerbahçe arasında Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN
20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)
CUMARTESİ
16:00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)
19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)
PAZAR
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)
16:00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)
16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)
19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)
PAZARTESİ
20:00 Galatasaray - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER)
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 13:31
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- Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
-
Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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