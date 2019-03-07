Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek
07 Mart 2019, Perşembe
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- maçının hakemi

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu. - arasında Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçı yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN

20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)

CUMARTESİ

16:00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19:00 - ()

19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)

PAZAR

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)

16:00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)

16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)

19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

PAZARTESİ

20:00 Galatasaray - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER)

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  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 13:31
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