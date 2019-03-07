Fenerbahçe'nin sıçrama maçı!

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi sürerken, teknik direktör Ersun Yanal oyuncuların motivasyonunu artırmak için her yolu deniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, cumartesi günkü karşılaşmanın kendileri için dönüm noktası olabileceğini belirterek, "Kazanırsak düşme hattından biraz daha uzaklaşacağız. O zaman yeni hedefler gündeme gelecek. Avrupa kupalarına katılma ihtimali dahi doğabilir" hatırlatmasında bulundu.

TAM DESTEK

Kanarya, Başakşehir maçının ardından Kadıköy'de DG Sivasspor'u ağırlayacak. Sonraki hafta ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu arada yönetimin de oyuncuların moral gücünü artırmak için devreye gireceği ifade edildi. Başkan Ali Koç'un sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkının elde edilmesi halinde özel prim verme düşüncesinde olduğu, bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağı ileri sürüldü.

BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesi şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a da yarayacak. Sarı-lacivertli oyuncular, bu durumun kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Galatasaray ile de karşılaşacağız. Kalan 10 maçımızı da kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" görüşünü dile getirdiler.