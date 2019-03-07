Fenerbahçe'nin sıçrama maçı!
07 Mart 2019, Perşembe
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'nin sıçrama maçı!

Fenerbahçe'nin sıçrama maçı!

, kazanmaları halinde düşme hattından uzaklaşacaklarını vurguladı, Avrupa kupalarına katılma şansının bile doğacağını hatırlattı.

'de Medipol mesaisi sürerken, teknik direktör oyuncuların motivasyonunu artırmak için her yolu deniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, cumartesi günkü karşılaşmanın kendileri için dönüm noktası olabileceğini belirterek, "Kazanırsak düşme hattından biraz daha uzaklaşacağız. O zaman yeni hedefler gündeme gelecek. Avrupa kupalarına katılma ihtimali dahi doğabilir" hatırlatmasında bulundu.

TAM DESTEK
Kanarya, Başakşehir maçının ardından 'de DG 'u ağırlayacak. Sonraki hafta ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu arada yönetimin de oyuncuların moral gücünü artırmak için devreye gireceği ifade edildi. Başkan 'un sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkının elde edilmesi halinde özel prim verme düşüncesinde olduğu, bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağı ileri sürüldü.

BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesi şampiyonluk mücadelesi veren 'a da yarayacak. Sarı-lacivertli oyuncular, bu durumun kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Galatasaray ile de karşılaşacağız. Kalan 10 maçımızı da kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" görüşünü dile getirdiler.

  1. 7.3.2019
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