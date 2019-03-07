Fenerbahçe'den gol provası
Sarı-lacivertli ekip dünkü antrenmanda kanat organizasyonları ile gol ve şut çalışması yaptı.
NABiL DiRAR'DA UMUT AZALIYOR
Adalesinde ağrı hissettiği için Rizespor maçında forma giyemeyen Nabil Dirar dünkü antrenmanda da yer almadı. Dirar'ın bugünkü idmana kısa süre de olsa dahil edilip, kendisini denemesi bekleniyor. Durumu izlendikten sonra Başakşehir maçında oynayıp oynamayacağına karar verilecek.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Fenerbahçe'den gol provası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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