Fenerbahçe'den gol provası
07 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den gol provası

'den gol provası

Fenerbahçe'den gol provası

Sarı-lacivertli ekip dünkü antrenmanda kanat organizasyonları ile gol ve şut çalışması yaptı.

, maçının hazırlıklarına devam etti. Samandıra'daki 'nde antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda egzersiz çalışmaları gerçekleştirdi. İkinci bölümde üst sahaya geçen oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla noktalandı. Teknik direktör 'ın yönettiği antrenmanda oyuncuların hırsı ve birbirleriyle sık sık şakalaşmaları dikkat çekti.

NABiL DiRAR'DA UMUT AZALIYOR
Adalesinde ağrı hissettiği için Rizespor maçında forma giyemeyen Nabil Dirar dünkü antrenmanda da yer almadı. Dirar'ın bugünkü idmana kısa süre de olsa dahil edilip, kendisini denemesi bekleniyor. Durumu izlendikten sonra Başakşehir maçında oynayıp oynamayacağına karar verilecek.
  1. 7.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den gol provası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN