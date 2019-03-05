Mehmet Topal'dan sitem
05 Mart 2019, Salı
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'dan sitem

Mehmet Topal'dan sitem

'nin tecrübeli oyuncusu hakkında çıkan haberler üzerine menajeri 'tan açıklama geldi. Altıparmak, "Mehmet Topal para kurgusu ve taraftar algısında kullanılacak bir isim değildir" dedi.

ve milli takımın tecrübeli oyuncusu 'ın menajeri yaptığı yazılı açıklamada; "Bugün bir çok dijital spor haber portalında "Mehmet Topal menajerinden Arap takımlarına teklif götürme isteği" içerikli haber kesinlikle yalandır. Futbolcumuzun böyle bir talebi olmamıştır ve ayrıca beyan edilen rakamların çok üstünde rakamlar sezon başı teklif edilmiş olsa dahi kabul edilmemiştir. Mehmet Topal para kurgusu ve taraftar algısında kullanılacak bir isim değildir. İzlenen yol yanlıştır. Son derece profesyonel bir futbolcu olup teknik direktör görev verirse sahada elinden geleni yapar, görev vermezse de takımına daha sonra katkı vermek için kenarda bekler. Bu tarz algı ve hedef odaklı haberlerin kaynakları ile ilgili ciddi kaygılarımızın olduğunu belirtmek isteriz. Bu tarz haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Çok uzun süre bu tarz yersiz haberlere karşı takındığımız sessiz tavır bundan sonraki süreçlerde yasal boyutlara taşınacağını belirtmek isteriz" dedi.

David Badia:
  1. 05.03.2019
  2. Güncelleme: 05.03.2019 15:18
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