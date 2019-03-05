Fenerbahçe'de Dirar seferberliği!
Sarı-lacivertli takımın sağlık kurulu, Nabil Dirar'ı Medipol Başakşehir maçına yetiştirmek için seferber oldu.
Sakatlığı nedeniyle Rizespor'a karşı forma giyemeyen Faslı oyuncunun tedavisi sürüyor. Sağ arka adalesinde ağrıları bulunan Dirar'ın durumunun yakından takip edileceği ve son kararın cuma günü yapılacak idmanda verileceği belirtildi. Ersun Yanal'ın kritik maçta Dirar'ı oynatmak istediği ve kulüp doktorlarına tüm imkanların kullanılması talimatını verdiği bildirildi.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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