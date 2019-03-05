3-4 sene sabredin!
İspanyol futbol adamı, altyapı oyuncuları üzerinde çok sıkı çalıştıklarını söyledi. Hedeflerini ise şöyle açıkladı: “3-4 sene sonra Fenerbahçe’nin A takım iskeleti altyapıdan çıkan oyuncularla kurulacak”
ANTRENÖRLER GENÇLEŞTI
Sarı-laivertlilerin altyapısını değiştirmek için göreve başladıklarını anlatan Badia, "Burada en önemlisi antrenörlerin yaşının düşürülmesiydi. Antrenörleri gençleştirerek, üniversite mezunu eğitimli antrenörler almayı hedefledik. Tercihlerimizde, antrenörlerin istekli olması ve eğitime açık olmaları önemliydi. Bu yüzden yaş ne kadar genç olursa onları geliştirmek de o kadar kolay olur diye düşündük" ifadelerini kullandı.
DEĞIŞIM ZAMAN ISTER
Altyapıda değişimin zaman alacağını aktaran Badia, "F.Bahçe'nin kadrosunun iskeletini ne zaman altyapıdan gelen oyuncular oluşturacak?" sorusuna, "Her değişim bir süreç demektir. Başarıya giden adımlar da bu süreçten geçer. Tam bir zaman vermek doğru değil. Keşke önümüzdeki sezon olsa, ben bunu çok isterim. Mantıklı düşünürsek 3-4 sene sonra F.Bahçe A Takımı'nda altyapıdan önemli oyuncular olacağını söyleyebilirim" cevabı verdi.
ÖMER'E BASKI YAPILMAMALI
Kulübün 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladığı ve yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a da ayrı bir parantez açarak "Gelecekte ismi çok fazla duyulacak. Ömer Faruk'un A takıma ne zaman çıkacağı birçok faktöre bağlı. Hala gelişmesi ve öğrenmesi gereken şeyler var. Bu noktada önemli olan şey, oyuncuya baskı yapmamak. Henüz 15 yaşında, ona baskı yapılması doğru olmaz. Gelişim süreci hızlandırmaya da çalışılmamalı."
'BARCELONA SİSTEMİ DEĞİL'
Badia, "F.Bahçe'nin altyapısında Barcelona modeli mi benimseniyor?" sorusuna şu cevabı verdi: "Hayır. Bunun en önemli sebebi, farklı bir kültür ve futbol tarihi içinde olmamız. Anı sistemi buraya kopyalamak mümkün olmaz. Barcelona altyapısında aldığım bir temel var, bunu da Türkiye şartlarına adapte etmek zorundasınız. Oyun stili benzer ancak bir adaptasyon sürecinden sonra bunu oluşturabiliriz."
18'LİK GOLCÜYE HAYRAN OLDU
Başkan Ali Koç, U21 Takımı'nın hafta sonu Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği maçta sarı-lacivertli bir futbolcunun oyununa hayran kaldı. Mücadelede hat-trick yapan U21 takımının forveti Yusuf Mert Tunç'u çok beğendi. Maç sonrası 18 yaşındaki Yusuf Mert'in yanına giderek genç ismi nedeniyle tebrik eden Koç, A Takım'da henüz forma giymeyen yetenekli forvetin durumunun yakından takip edilmesini istedi.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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