Fenerbahçe haftayı kazançlı kapattı

Futbolda göreve geldikten sonra arkadaş ortamını güçlendiren ve takımın tekrardan toparlanmasını sağlayan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle çıktığı 9 maçın 3'ünde galibiyet yaşarken 5 mücadele berabere, 1 mücadele ise mağlubiyetle son buldu. Yanal yönetimindeki hırsı ve kazanma azmi ile sahada yer alan sarı-lacivertli oyuncular, bütün maçlara bu parola ile çıkıyor. Sezon başında takımın her anında yanında olan taraftar desteği ile de güçlenen futbolcular, sezonu kendileri için en iyi yerde bitirmenin hesaplarını yapıyor.



VOLEYBOL

Sarı-lacivertli kulüp diğer branşlarda başarılarına başarı ekliyor. Efeler Ligi'nde Galatasaray ile oynanan derbi maçta gösterdiği üstün performans ile 2-0 gerideyken karşılaşmayı 3-2 alan Fenerbahçe, salondan mutlu ayrılan taraf oldu. Sultanlar Ligi'nde ise Karayolları'nı set vermeden 3-0 yenen Sarı Melekler, çekişmeli geçen maçta üstünlüğü elinden bırakmadı. Son bölümlerini iyi oyunu ile sürdüren Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'ndan galibiyetle ayrıldı.



BASKETBOL

Basketbolda Şanlıurfa'da düzenlenen 27. Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Botaş'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üstün oyunun sonucu şampiyonluğu elde etti ve 12'nci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Beko ise ligin 20'nci haftasında Anadolu Efes deplasmanına çıktı. Müsabakada etkili oyununu sürdüren ve karşılaşmanın sonuna kadar elinden geleni yapan sarı-lacivertli ekip, sahadan 67-65'lik skorla mağlup ayrıldı.



MASA TENİSİ

Fenerbahçe Kadın ve Erkek Masa Tenisi ekibi, her iki alanda da ilk devreyi lider olarak tamamladı. Batman'da 2-3 Mart tarihlerinde oynanan Masa Tenisi Süper Lig 4. Etap maçlarında sarı-lacivertli masa tenisi takımları, ilk yarıda adını en üst sıraya yazdırdı.



KÜREK

Fenerbahçe Kulübü, kürek branşında da başarılı sonuçlara imza attı. Kürek şubesi, Yıldız ve Gençler Kategorilerinde Fethiye'de düzenlenen Akdeniz Kupası Kürek Yarışları'nda ilk sıraya yerleşerek altın madalyanın sahibi oldular.



YELKEN

Yelkende de önemli başarılara imza atan sarı-lacivertliler, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da zirvedeki yerlerini korumaya devam ediyorlar. Bu yıl İspanya'da 14'üncüsü düzenlenen Andalusian Olympic Week Bay of Cadiz yarışlarında zorlu mücadelelere çıkan Alp Rona Rodopman, 40 sporcu arasından 1'inci oldu.



ATLETİZM

Atletizmde de bir çok dalda başarılı sonuç alan sarı-lacivertli sporcular, kazandıkları başarılar ile zirvede yer aldılar. Türkiye Salon Şampiyonası 1'inciliğinin yanı sıra engelli, yüksek atlama, 3 adım atlama, gülle gibi branşlarda rakiplerini egale ederek zirveyi kimseye kaptırmadılar.