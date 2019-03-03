Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Kadınlar finalinde baştan sona üstün olduğu mücadelede Botaş’ı 60-53 mağlup eden F.Bahçe, kupayı 12. kez müzesine götürdü.

Kadınlar 'nı, Botaş'ı 60-53 mağlup eden kazandı. 11 Nisan 'ndaki maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikayı 17-8 önde geçti. , ilk periyodu 21-10 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Plum'un sayılarıyla etkili oldu. Botaş'ın farkı kapatmaya çalışmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 14 sayı farkla 37-23 önde girmeyi başaran taraf oldu.

İkinciyarıda da hızını kesmeyen Fenerbahçe, Vaughn ve Ayşe Cora'nın bulduğu sayılarla 24. dakikayı 43-23 önde geçti. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 16 sayı farkla üstün gitti: 51-35. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe karşısında Botaş, Williams ve Melis Gülcan'ın sayılarıyla 29. dakikada farkı 7 sayıya düşürse de sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 60-53 galip ayrılarak kupayı kazandı. Erkekler'in ardından Kadınlar'da da Türkiye Kupası'nda zafere uzanan Sarı Kanarya, 12. kez mutlu sona ulaştı.

ŞEHİR ŞANS TANIMADI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Bahçeşehir Koleji, 'yı 87-83 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep-T. Telekom: 85-79, Beşiktaş-Arel Üni.: 90-84. Bugün: 13.00: Karşıyaka- G.Saray, 17.30: İBBSK-Afyon Bld., 20.00: Tofaş-Darüşşafaka.

LİGDE DEV MÜCADELE

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Ligi'nde karşılaşan ile Fenerbahçe Beko, bu kez ligde kozlarını paylaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.15'te start alacak karşılaşma, Tivibu Spor 2'den gelecek.

LİDERİN KONUĞU ASLAN

Sultanlar Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan , Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk ediyor. 14.00'te başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Günün diğer maçları: 16.00: Beylikdüzü-Aydın BŞB, 16.30: THY-Vakıfbank, 17.00: Çanakkale-Beşiktaş, 18.30: F.Bahçe Opet-Karayolları.

  1. 3.3.2019
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