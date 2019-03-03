Müthiş derbi Fenerbahçe'nin
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Müthiş derbi 'nin

Müthiş derbi Fenerbahçe'nin

Efeler Ligi’nde ezeli rakibi ’a konuk olan , 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında F.Bahçe, deplasmanda 'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 25-21 ve 25-17'lik setlerle durumu 2-0 yaptı. Kanarya, 25-20 ve 26-24'lük setlerle maçı tie-break'e taşıdı. Sarı-lacivertliler, Ter Maat'ın etkili oyunuyla seti 16-14; maçı da 3-2 kazandı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan F.Bahçe üst üste 5, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: İnegöl-Ziraat: 3-1, Kula Bld-Arhavi: 0-3.

  1. 3.3.2019
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