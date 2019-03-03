Müthiş derbi Fenerbahçe'nin

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında F.Bahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 25-21 ve 25-17'lik setlerle durumu 2-0 yaptı. Kanarya, 25-20 ve 26-24'lük setlerle maçı tie-break'e taşıdı. Sarı-lacivertliler, Ter Maat'ın etkili oyunuyla seti 16-14; maçı da 3-2 kazandı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan F.Bahçe üst üste 5, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: İnegöl-Ziraat: 3-1, Kula Bld-Arhavi: 0-3.