Müthiş derbi Fenerbahçe'nin
Efeler Ligi’nde ezeli rakibi Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında F.Bahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 25-21 ve 25-17'lik setlerle durumu 2-0 yaptı. Kanarya, 25-20 ve 26-24'lük setlerle maçı tie-break'e taşıdı. Sarı-lacivertliler, Ter Maat'ın etkili oyunuyla seti 16-14; maçı da 3-2 kazandı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan F.Bahçe üst üste 5, toplamda ise 11. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: İnegöl-Ziraat: 3-1, Kula Bld-Arhavi: 0-3.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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