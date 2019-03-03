Fenerbahçe taraftarı yalnız bırakmadı
03 Haziran 2019, Pazartesi
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taraftarı yalnız bırakmadı

Fenerbahçe taraftarı yalnız bırakmadı

Zor durumdaki takımlarını bu sezon hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçeliler, 90 dakika destek verdi. ’deki 37 bin taraftar bir saniye susmadı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından dibe çöken 'yi taraftarları yalnız bırakmıyor. deplasmanında 3-0'dan 1 puan koparan sarı-lacivertliler, Ç. Rizespor maçında evine döndü. Dün maça erken yediği golle başlasa da sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına destek vermeyi hiç bırakmadı. Yenilen golden sonra takımın Rize kalesinde baskı kurmasında yardımcı olan taraftarlar, gelen gollerle ayağa kalktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 'de tribünleri en çok dolduran taraftar durumundaydı. Rize karşılaşmasına kadar ortalama 35 bin 981 taraftarla oynayan Fenerbahçe'yi dün gece de 37 bin 311 taraftar destekledi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran sevdalılar, 90 dakika boyunca susmadı. Ayrıca, Antalya deplasmanından dönerken kazada ölen A.Gücülü taraftarlar anıldı.

LUGANO BAŞKAN OLABİLİR

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından olan , Uruguay Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olabilir. Uruguay basını efsane futbolcu için ülke futbolunun başına gelebileceğini iddia etti. Şu anda ekibi 'da yöneticilik yapan Lugano'nun cuma gününe kadar kararını vereceği belirtildi.

  1. 3.3.2019
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