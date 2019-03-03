Fenerbahçe taraftarı yalnız bırakmadı
Zor durumdaki takımlarını bu sezon hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçeliler, 90 dakika destek verdi. Kadıköy’deki 37 bin taraftar bir saniye susmadı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından dibe çöken Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmıyor. Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan 1 puan koparan sarı-lacivertliler, Ç. Rizespor maçında evine döndü. Dün maça erken yediği golle başlasa da sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına destek vermeyi hiç bırakmadı. Yenilen golden sonra takımın Rize kalesinde baskı kurmasında yardımcı olan taraftarlar, gelen gollerle ayağa kalktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de tribünleri en çok dolduran taraftar durumundaydı. Rize karşılaşmasına kadar ortalama 35 bin 981 taraftarla oynayan Fenerbahçe'yi dün gece de 37 bin 311 taraftar destekledi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran sevdalılar, 90 dakika boyunca susmadı. Ayrıca, Antalya deplasmanından dönerken kazada ölen A.Gücülü taraftarlar anıldı.
LUGANO BAŞKAN OLABİLİR
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından olan Diego Lugano, Uruguay Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olabilir. Uruguay basını efsane futbolcu için ülke futbolunun başına gelebileceğini iddia etti. Şu anda Brezilya ekibi Sao Paulo'da yöneticilik yapan Lugano'nun cuma gününe kadar kararını vereceği belirtildi.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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