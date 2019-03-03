Ersun Yanal'dan özeleştiri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek "Çaykur Rizespor'u kutluyorum, iyi oynadılar. Çok koşan, son haftalardaki mazlarını kazanmış bir takım. Bize gelince, Beşiktaş maçında iyi bir çıkış, takdir edilecek bir sonuç. Bunu üst üste oynamak ve öz güveni yükseltmek, takım olma sorununu aşmak istiyoruz. Kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.



TARAFTAR ETKİSİ



"Fenerbahçe'nin birkaç haftaya daha farklı oynayacak gücü var" diyen sarı- lacivertli çalıştırıcı, galibiyete rağmen öz eleştiride de bulundu: "Kazandık ama oyun olarak baktığımızda eleştirecek çok yönümüz olabilir. Neresinden tutarsanız bir aksaklık görebilirsiniz. Önemli olan bunları olabildiğince azaltmak." Yanal ayrıca iç sahada taraftar desteğinin kendilerini ateşlediğini de sözlerine ekledi.



HAKEMLERİ TARTIŞMAYALIM



Yanal: "Hakem camiasında değişen şeyler var. Bizim ve rakiplerimiz için hakemler hatalar yapacak. Umarım en kısa zamanda kendi takımlarını (MHK) toplarlar. Tartışılacak birçok şey var. Futbolun dışına çıkmak ve hakemleri tartışmak istemiyoruz. Rizespor da biz de tartışacağız."

1 PUAN HAKKIMIZDI



Rizespor teknik direktörü Okan Buruk, iyi mücadele ettiklerini belirtip "En azından bir puanı hak etmiştik" diye konuştu. Buruk, 10 kişi kalmalarının bütün planlarını bozduğunu dile getirip "Buna rağmen savaştık, oyundan düşmedik. Hatta bir gol daha bulduk. Ancak son dakikalarda gelen gole reaksiyon gösteremedik. Yorgunluk da başgösterdi" ifadesini kullandı.