Bakan Kasapoğlu Fenerbahçe'yi tebrik etti
02 Mart 2019, Cumartesi
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'yi tebrik etti

Bakan Kasapoğlu Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda 'nı kazanan 'yi kutladı.

, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılan? Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübünü kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Ülkemiz basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına önemli rol oynayan iki köklü kulübümüze başarılar diliyorum."

  1. 02.03.2019
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