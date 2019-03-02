Bakan Kasapoğlu Fenerbahçe'yi tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılan? Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübünü kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Ülkemiz basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına önemli rol oynayan iki köklü kulübümüze başarılar diliyorum."