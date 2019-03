Jaap Uilenber'den VAR açıklaması ''Türk hakemlere güvendiğim için geldim''

Jaap Uilenberg, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlanan Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Soru-cevap şeklindeki röportaj şöyle;

Daha önce Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülke federasyonlarıyla çalışmama kararı almıştınız. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun teklifini hızlı bir şekilde kabul ettiniz. Yeniden Merkez Hakem Kurulu ailesinin içerisinde olmanız konusunu bize anlatır mısınız?

Evet, dediğiniz gibi uzun süredir başka ülkelerle çalışmama kararı almış ve bunu çevremle de paylaşmıştım. Son üç yıldır birçok ülkeden teklif gelmesine rağmen hepsini reddetmiştim. Fakat Türkiye kelimenin tam anlamıyla benim ikinci vatanım. Dolayısıyla yaklaşık 10 gün önce gelen teklifi geri çevirmem mümkün değildi. Büyük bir mutlulukla bu teklifi kabul ettim. Kabul etmemin en büyük nedeni, Türk hakemlere olan güvenimdi. Onların yardımıma ihtiyaç duyduklarını düşündüğüm için bu teklifi memnuniyetle kabul ettim.

Ayrı kaldığınız süre zarfında bir gözünüz de bizim ülkemizdeydi değil mi?

Tabiî ki takip etmeye devam ettim ama burada çalıştığım süreçteki kadar yoğun değildi elbette. Ama ben UEFA Hakem Kurulu üyesiyim. Türkiye'den sorumlu üyeyim. Bu nedenle bu süreçte gözüm Türkiye'nin üstündeydi.



"MİNİMUM MÜDAHALE; MAKSİMUM FAYDA"

Siz Türkiye'de yokken dünya ve Türk futbolunun içerisine VAR sistemi girdi. VAR'la ilgili sizin görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Unutulmaması gerekir ki, VAR sisteminin uygulandığı ilk ülke Hollanda... Ben o süreçte tamamen VAR'ın içerisinde olan, VAR'ı çok iyi bilen birisiyim. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray'ın söylediği çok önemli şeyler var. Bunları hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi şudur: Tüm dünyada uygulanması gereken tek bir VAR protokolü var... Başka bir protokol yok. VAR kullanılan ülkelerde sadece bu protokol uygulanmalı. Dolayısıyla David Elleray, Türkiye'de VAR'ın uygulanma şeklinden çok da memnun değil. Bu protokolden biraz farklı bir yönde gidildiğini, protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor. Dolayısıyla burada bulunmamın asıl nedenlerinden birisi protokolün uygulanma şeklini yeniden UEFA çizgisine çekmek. Adım adım bunu gerçekleştirmek istiyorum. Şunu unutmamak gerekir ki, VAR maçı yöneten kişi değildir. Sahada asıl olan kişi hakemdir. VAR sadece sahada ihtiyaç duyulan pozisyonlarda hakeme yardımcı olan kişidir. Dolayısıyla bu sürecin bu şekilde işlemesi gerektiğini unutmamamız gerekir. VAR sadece bir araçtır. Maçı yöneten asıl kişi değildir. VAR'ın protokolünde yazan ilk cümle şudur; "Minimum müdahale; maksimum fayda..."

Türk hakemliği şu an bir süreçten geçiyor. VAR'ın Türkiye'deki sıkıntılarıyla ilgili neler yapılabilir?

Burada asıl amacımız protokolün aslına dönüş yapmak. Çünkü tüm dünyada uygulanan tek bir protokol var. Türkiye'de uygulanan protokol farklı bir protokol olmamalı. Dolayısıyla ilk hedefimiz ve asıl olması gereken uygulamanın şeklini protokole döndürmek... Bunun için de gerekli çalışmaları yapacağız.



Türkiye'de oyuncuların, teknik adamların, yorumcuların, medya mensuplarının, halkın VAR'ı aslında halen çok anlamadığını, olur olmadık her pozisyonda itiraz edilmesinden ve VAR beklentisinden gözlemleyebiliyoruz. VAR'ı daha iyi anlatmak açısından bir projeniz var mı?

Bu değindiğiniz konu bizim için de aslında çok önemli bir durum. İletişim bu konuda çok önemli. Basınla, televizyonlarla, kulüplerle, bütün paydaşlarla iletişim kurabilmeliyiz. Ve bunu en iyi şekilde anlatmak, en önemli hedeflerimizden birisi... Bu konuyu Merkez Hakem Kurulu ile de konuştuk. Bu konuda çalışmalar yapmayı düşünüyoruz.



"HAKEMLİĞİN GELECEĞİ ARTIK VAR OLACAK"

Türkiye'de VAR uygulaması tam anlamıyla oturduğu zaman sahadaki hakemleri azaltmak ya da çoğaltmak konusunda bir girişim olacak mı? VAR'ın tamamen oturmasıyla birlikte dünya futbolunda çeşitli yenilikler görebilecek miyiz?

Beşinci ve altıncı hakemler bu sezonki Avrupa Ligi Yarı Finalleri'nden sonra tarihe karışıyor. Finalde de VAR uygulanacak. Dolayısıyla beşinci ve altıncı hakem sistemi yok. VAR olmayan maçlarda da beşinci ve altıncı hakem uygulaması olmayacak. Dört hakemli sistem devam edecek. Yani hakemliğin geleceği artık VAR olacak...



Türk halkına hakemlerimizle ilgili vermek istediğiniz mesajlarınız nelerdir?

Son haftada gördüklerimden sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, her şey daha iyiye gidecek ve daha iyi olacak. Gördüklerimden son derece memnunum. Tabiî ki ilerleyen haftalarda hata olmayacak diyemeyiz. Hatalar yaptığımız işin, hakemliğin, aslında hayatın bir parçası. Fakat gelişme göstereceğimizi ve performansın artacağını söyleyebilirim. Şubat ayı Süper Lig Hakem Semineri'ni 25 ve 26 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul'da yaptık. İki günlük seminerimizde yaptığımız çalışmalardan son derece memnunuz. Özellikle VAR'la ilgili yaptığımız çalışmalarda gördük ki, aslında hakemlerimiz bizim istediğimiz çizgiye çok yakın. Sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplardan bunu gördük. Daha az müdahale etmeleri gerekliliğinden memnunlar. Dolayısıyla protokol çizgimize daha çabuk geleceğimizi düşünüyorum.



VAR sistemi ilk olarak Hollanda'da uygulandı. Hollanda'daki futbolseverlerin VAR'dan memnuniyeti ne düzeydedir?

Genel olarak memnuniyet olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama tabiî ki hata da oluyor. İnsanların beklentisi sıfır hata... Ama bu mümkün değil. Şu ana kadar bu sezon oynanan maçlarda 5 tane hata tespit ettik ki, bu gayet mantıklı bir miktar. Ama insanlar sıfır hata olmasını bekliyor. Dediğim gibi, bu mümkün değil. Genele baktığımız zaman da kesinlikle bir memnuniyet olduğunu görüyoruz.