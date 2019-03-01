Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına soruşturma talebi!
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yaptığı hakaretlerden dolayı Euroleague yönetiminin soruşturma başlatmasını beklediğini söyledi.
THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66 kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini elde ederken, Efes ise 9. yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.
Ergin Ataman'ın açıklaması şöyle:
"Dün akşam oynanan Euroleague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışları sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum."
- 01.03.2019
- Güncelleme: 01.03.2019 11:54
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Cristiano Ronaldo Messi'den daha iyi
Toplam 1
Yorum
Lukatoni Boşuna Penaldo demiyorlar sonuçta adama. Ama bu alanda bile ne tarihin ne zamanının en iyisi değil.
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Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
Toplam 1
Yorum
Çarşı Nevzat Şimdi saha dışı oyuncu transfer ve elde kalan 1-2 maçla sezon geçiren zengin lere göz yuman hoca bunları kabullenirmi Şenol hep ret dedi
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Söz konusu Trabzonspor ise centilmenliğe bile ceza
Toplam 2
Yorum
maho bu Federasyon un ne kadar trabzon düşmanı olduğunu gösteriyor siz hangi ülkenin reddediyorsunuz
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