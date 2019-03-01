Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına soruşturma talebi!
01 Mart 2019, Cuma
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'dan taraftarına soruşturma talebi!

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına soruşturma talebi!

Başantrenörü , hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Beko karşılaşmasında bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yaptığı hakaretlerden dolayı Euroleague yönetiminin soruşturma başlatmasını beklediğini söyledi.

Euroleague'in 24. haftasında , dün akşam deplasmanda Beko'ya 84-66 kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 21. galibiyetini elde ederken, Efes ise 9. yenilgisini aldı. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü ise hesabından bir açıklama yayımladı. Ataman, Euroleague'e çağrıda bulunarak, bazı sarı-lacivertli taraftarların şahsına yönelik gerçekleştirdiği hakaretlerden dolayı soruşturma başlatılması beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.
Ergin Ataman'ın açıklaması şöyle:
"Dün akşam oynanan Euroleague maçında FB Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışları sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Euroleague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum."

  1. 01.03.2019
  2. Güncelleme: 01.03.2019 11:54
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