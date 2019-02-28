Fenerbahçe'ye durmak yasak
Samandıra’da yüzler gülüyor. Derbinin kahramanları, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde hız kesmeden çalışıyor.
Haftayı Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarı- lacivertliler, izinli olan Islam Slimani dışında tam kadro idmana çıktı. U21 takımının yer aldığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalışan Fenerbahçe'de futbolcuların hırsı ve neşeli tavırları da objektiflere de yansıdı. Kanarya, cumartesi günkü maçın hazırlıklarına bugün de yapacağı tek idmanda devam edecek.
SLIMANI'YE GÜN DOĞDU
Sezon başında Leicester'dan kiralanan Islam Slimani'ye sürpriz... Fenerbahçe'de gözden düşen golcü futbolcunun gelecek sezon yeri garanti! Slimani'yi uzun süre çalıştırdığı Celtic'e isteyen Rodgers, Leicester City'nin yeni teknik direktörü oldu.
KOÇ'U DA DOLANDIRDILAR
Günün en çok konuşulan haberlerinden biri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da aralarında yer aldığı işadamlarının dolandırılmasıydı. Koç'un, kendisini cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, başbakan yardımcısı olarak tanıtıp ihtiyaç sahipleri için yardım topladığını söyleyen şahsa 10 bin TL verdiği iddia edildi.
ROMAN HIRS KÜPÜ
Sadık Çiftpınar'ın cezalı olacağı Çaykur Rizespor karşılaşma öncesi Roman Neustadter de idmanlarda dikkat çekiyor. 24. hafta sınavında 11'de olmayı bekleyen Rus futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.
SPORDA BİR İLK
1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen sporda ilk İnovasyon programında kazananlar belli oldu. 4 aylık programın sonunda dereceye girenler, 11 Mart'ta yapılacak 'Demo Day'de yatırımcılarla buluşacak.
KABUSUN ADI: OKAN BURUK
Bu hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Okan Buruk alarmı... Sarı-lacivertliler, Buruk'a karşı geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. 2017-18'de Akhisarspor ile Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası Finali'nde de Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayan Buruk, bu sezonun ilk yarısında da Çaykur Rizespor ile 3-0'lık galibiyet sevinci yaşamıştı.
- 28.2.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
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