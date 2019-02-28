Fenerbahçe'ye durmak yasak
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye durmak yasak

'ye durmak yasak

Fenerbahçe'ye durmak yasak

Samandıra’da yüzler gülüyor. Derbinin kahramanları, yönetiminde hız kesmeden çalışıyor.

Haftayı Beşiktaş beraberliğiyle kapatan , ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. yönetiminde tesislerinde çalışan sarı- lacivertliler, izinli olan Islam Slimani dışında tam kadro idmana çıktı. U21 takımının yer aldığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalışan Fenerbahçe'de futbolcuların hırsı ve neşeli tavırları da objektiflere de yansıdı. Kanarya, cumartesi günkü maçın hazırlıklarına bugün de yapacağı tek idmanda devam edecek.

SLIMANI'YE GÜN DOĞDU

Sezon başında Leicester'dan kiralanan Islam Slimani'ye sürpriz... Fenerbahçe'de gözden düşen golcü futbolcunun gelecek sezon yeri garanti! Slimani'yi uzun süre çalıştırdığı Celtic'e isteyen Rodgers, Leicester City'nin yeni teknik direktörü oldu.

KOÇ'U DA DOLANDIRDILAR

Günün en çok konuşulan haberlerinden biri Fenerbahçe Başkanı 'un da aralarında yer aldığı işadamlarının dolandırılmasıydı. Koç'un, kendisini cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, başbakan yardımcısı olarak tanıtıp ihtiyaç sahipleri için yardım topladığını söyleyen şahsa 10 bin TL verdiği iddia edildi.

ROMAN HIRS KÜPÜ

Sadık Çiftpınar'ın cezalı olacağı Çaykur Rizespor karşılaşma öncesi Roman Neustadter de idmanlarda dikkat çekiyor. 24. hafta sınavında 11'de olmayı bekleyen Rus futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.

SPORDA BİR İLK

1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen sporda ilk İnovasyon programında kazananlar belli oldu. 4 aylık programın sonunda dereceye girenler, 11 Mart'ta yapılacak 'Demo Day'de yatırımcılarla buluşacak.

KABUSUN ADI: OKAN BURUK

Bu hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de alarmı... Sarı-lacivertliler, Buruk'a karşı geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. 2017-18'de Akhisarspor ile 'de 2, Finali'nde de Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayan Buruk, bu sezonun ilk yarısında da Çaykur Rizespor ile 3-0'lık galibiyet sevinci yaşamıştı.

  1. 28.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye durmak yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN