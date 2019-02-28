Fenerbahçe'ye durmak yasak

Haftayı Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarı- lacivertliler, izinli olan Islam Slimani dışında tam kadro idmana çıktı. U21 takımının yer aldığı antrenmanda taktik ağırlıklı çalışan Fenerbahçe'de futbolcuların hırsı ve neşeli tavırları da objektiflere de yansıdı. Kanarya, cumartesi günkü maçın hazırlıklarına bugün de yapacağı tek idmanda devam edecek.



SLIMANI'YE GÜN DOĞDU



Sezon başında Leicester'dan kiralanan Islam Slimani'ye sürpriz... Fenerbahçe'de gözden düşen golcü futbolcunun gelecek sezon yeri garanti! Slimani'yi uzun süre çalıştırdığı Celtic'e isteyen Rodgers, Leicester City'nin yeni teknik direktörü oldu.



KOÇ'U DA DOLANDIRDILAR



Günün en çok konuşulan haberlerinden biri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da aralarında yer aldığı işadamlarının dolandırılmasıydı. Koç'un, kendisini cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, başbakan yardımcısı olarak tanıtıp ihtiyaç sahipleri için yardım topladığını söyleyen şahsa 10 bin TL verdiği iddia edildi.



ROMAN HIRS KÜPÜ



Sadık Çiftpınar'ın cezalı olacağı Çaykur Rizespor karşılaşma öncesi Roman Neustadter de idmanlarda dikkat çekiyor. 24. hafta sınavında 11'de olmayı bekleyen Rus futbolcu, antrenmanlarda teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.



SPORDA BİR İLK



1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen sporda ilk İnovasyon programında kazananlar belli oldu. 4 aylık programın sonunda dereceye girenler, 11 Mart'ta yapılacak 'Demo Day'de yatırımcılarla buluşacak.



KABUSUN ADI: OKAN BURUK



Bu hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Okan Buruk alarmı... Sarı-lacivertliler, Buruk'a karşı geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. 2017-18'de Akhisarspor ile Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası Finali'nde de Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağlayan Buruk, bu sezonun ilk yarısında da Çaykur Rizespor ile 3-0'lık galibiyet sevinci yaşamıştı.