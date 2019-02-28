Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i konuk ediyor
28 Şubat 2019, Perşembe
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Beko 'i konuk ediyor

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i konuk ediyor

’nde zirvede yer alan Kanarya, 20.45’te lacivert-beyazlıları konuk edecek.

'nde zirvede yer alan Beko, 24. hafta maçında 'i konuk edecek. Ülker Spor'da oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 23 maçta 20 galibiyet, 3 yenilgi alırken, lacivert-beyazlılar ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti. Avrupa arenasında daha önce 13 kez karşılaşan ezeli rakiplerden Fenerbahçe 10, Anadolu Efes ise 3 kez salondan galibiyet ayrıldı. Bu arada sezonun ilk maçını Anadolu Efes, 89-83 kazanmıştı.

OBRADOVİC: 26 ATAMAN: 14

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes hocası , 41. kez rakip olacaklar. Daha önce farklı takımlarda da karşılaşan iki hocadan Obra, bu maçların 26'sını kazanırken, Ataman ise 14 kez meslektaşına üstünlük sağladı.

  1. 28.2.2019
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