Datome’den net cevap
28 Şubat 2019, Perşembe
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’den net cevap

Datome’den net cevap

'de Lig Kupası’nda Chelsea Teknik Direktörü Sarri, kaleci Kepa’yı çıkarmak istemişti.

Ancak İspanyol kaleci, hocasına tepki gösterip, sahadan çıkmamıştı. 'nin yıldız basketbolcusu 'ye bu durum soruldu. Cevabı kısaydı: "Obradovic'in yönettiği bir takımda o kaleci hayatta olur muydu bilemem."

  1. 28.2.2019
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