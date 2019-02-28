Datome’den net cevap

Ancak İspanyol kaleci, hocasına tepki gösterip, sahadan çıkmamıştı. Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Datome'ye bu durum soruldu. Cevabı kısaydı: "Obradovic'in yönettiği bir takımda o kaleci hayatta olur muydu bilemem."