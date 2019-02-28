Datome’den net cevap
İngiltere'de Lig Kupası’nda Chelsea Teknik Direktörü Sarri, kaleci Kepa’yı çıkarmak istemişti.
Ancak İspanyol kaleci, hocasına tepki gösterip, sahadan çıkmamıştı. Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Datome'ye bu durum soruldu. Cevabı kısaydı: "Obradovic'in yönettiği bir takımda o kaleci hayatta olur muydu bilemem."
- 28.2.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
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