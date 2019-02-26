Tolgay maestro gibi
Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu, eski takımı Kartal’a karşı ilk yarı vasatı aşamadı. 2. devre ise Kanarya’nın şahlanışına büyük katkısı oldu.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede gözler Tolgay Arslan'ın üzerindeydi. 150 gün sonra Vodafone Park'a bu kez sarı-lacivertli formayla dönen 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda bu durumdan etkilendi. İlk 45 dakika boyunca sık sık pas hatası ve top kaybı yapan Tolgay Arslan, ikinci devrede ise kendini buldu. Tecrübeli futbolcu mücadelenin ikinci bölümünde etkili bir oyun sergiledi. Takımını orkestra şefi gibi yöneten 28 yaşındaki oyuncu takımının 3-0'dan gerçekleştirdiği müthiş dönüşünde başrolü oynayan isimlerden oldu. Paslarıyla takımı organize eden Tolgay, Fenerbahçe tribünlerinden alkışı aldı.
DÜRÜMLÜ PROTESTO YAPILDI
Derbi maçta Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında kendilerinden ayrılıp Fenerbahçe'yetransfer olan Tolgay Arslan'ı maç boyunca protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarlar "Dürümcü" atkıları açtı. Tribünde dürüm yediler. Tolgay Arslan, Beşiktaş forması giyerken Sivasspor maçının devre arasında dürüm yerken yakalanınca kadro dışı bırakılmıştı. Sebebi sorulduğunda "Nasıl olsa oynamayacağımı biliyorum" demişti.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Tolgay maestro gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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