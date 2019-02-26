Tolgay maestro gibi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede gözler Tolgay Arslan'ın üzerindeydi. 150 gün sonra Vodafone Park'a bu kez sarı-lacivertli formayla dönen 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda bu durumdan etkilendi. İlk 45 dakika boyunca sık sık pas hatası ve top kaybı yapan Tolgay Arslan, ikinci devrede ise kendini buldu. Tecrübeli futbolcu mücadelenin ikinci bölümünde etkili bir oyun sergiledi. Takımını orkestra şefi gibi yöneten 28 yaşındaki oyuncu takımının 3-0'dan gerçekleştirdiği müthiş dönüşünde başrolü oynayan isimlerden oldu. Paslarıyla takımı organize eden Tolgay, Fenerbahçe tribünlerinden alkışı aldı.



DÜRÜMLÜ PROTESTO YAPILDI

Derbi maçta Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında kendilerinden ayrılıp Fenerbahçe'yetransfer olan Tolgay Arslan'ı maç boyunca protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarlar "Dürümcü" atkıları açtı. Tribünde dürüm yediler. Tolgay Arslan, Beşiktaş forması giyerken Sivasspor maçının devre arasında dürüm yerken yakalanınca kadro dışı bırakılmıştı. Sebebi sorulduğunda "Nasıl olsa oynamayacağımı biliyorum" demişti.